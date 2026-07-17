Режиссер КВН Светлана Маслякова умерла в 78 лет
Режиссер КВН Светлана Маслякова скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Имя Масляковой назвали символом КВН за всю его историю.
«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — отметили в клубе.
Светлана Анатольевна пришла на Центральное телевидение в 1966 году в качестве ассистента режиссера КВН, где и познакомилась с будущим мужем.
С 1993 года заняла пост главного режиссера телевизионного творческого объединения «АМиК», долгие годы оставаясь ключевым человеком за кадром, формировавшим облик телепередачи.
В 2016 году Маслякова возглавила телеканал КВН ТВ в качестве главного редактора. Она во многом определяла редакционную политику и помогала расти множеству поколений популярных юмористов.
В феврале 2026 года стало известно о смерти «мамы КВН» Светланы Жильцовой, которая вела передачу с Александром Масляковым.