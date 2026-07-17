Режиссер КВН Светлана Маслякова умерла в 78 лет

Режиссер КВН Светлана Маслякова скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Имя Масляковой назвали символом КВН за всю его историю.

«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — отметили в клубе.

Светлана Анатольевна пришла на Центральное телевидение в 1966 году в качестве ассистента режиссера КВН, где и познакомилась с будущим мужем.

С 1993 года заняла пост главного режиссера телевизионного творческого объединения «АМиК», долгие годы оставаясь ключевым человеком за кадром, формировавшим облик телепередачи.

В 2016 году Маслякова возглавила телеканал КВН ТВ в качестве главного редактора. Она во многом определяла редакционную политику и помогала расти множеству поколений популярных юмористов.

В феврале 2026 года стало известно о смерти «мамы КВН» Светланы Жильцовой, которая вела передачу с Александром Масляковым.