Раскрыт заработок Надежды Кадышевой
Продюсер Дворцов: Надежда Кадышева получает за выступление 4 млн рублей
Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подняла свой гонорар до четырех миллионов рублей. О доходах певицы Ura.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает четырех миллионов рублей за одно выступление», — отметил он.
По словам продюсера, 65-летняя артистка не дает концерты каждый день, но на них всегда приходит много зрителей. Вместе с Кадышевой выступают ее муж Александр Костюк и сын Григорий.
Стоимость билетов на шоу варьируется от четырех до восьми тысяч рублей. Зрители с удовольствием подпевают любимым хитам: «Широка река», «Течет ручей» и другим. Также Надежда Кадышева зарабатывает на частных корпоративах.
Ранее певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву одной из самых богатых артисток российской эстрады. По его мнению, в стране наблюдается острая нехватка народного репертуара.