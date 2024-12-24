Сын Михаила Круга пришел на «Давай поженимся», чтобы найти невесту

Сын легендарного российского шансонье Михаила Круга Александр решил найти невесту. Для этого он принял участие в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале .

Первая девушка, с которой познакомили гостя, стала Сабина. Она пришла на программу вместе с дедушкой-бизнесменом. Потенциальная невеста росла в строгой семье и до сих пор не вступала в интимные отношения. Будущему мужу она планирует родить пятерых детей.

Второй кандидаткой оказалась Лариса. Однако их встреча с Кругом-младшим была не первой. Месяц назад девушка виделась с Александром на концерте.

Третьей участницей была Ульяна. На шоу она призналась, что мечтает купить отцу машину. Также рассказала о тяжелых прошлых отношениях.

Выбор сына Круга пал на третью девушку. Она показалась ему милой и доброй.

Ранее Александр Круг признался, что татуировка в виде кошки защищает его от сглаза. Он отметил, что верит в нечистую силу и даже носит с собой скрепки.