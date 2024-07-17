Сын Михаила Круга признался, что татуировка в виде кошки защищает его от сглаза

Сын легендарного артиста Михаила Круга Александр сделал себе множество татуировок. В беседе с MK.Ru он признался, что изображение в виде кошки защищает его от сглаза и другого дурного воздействия.
Артист верит в потустороннее вмешательство и даже носит с собой скрепки. Самую главную татуировку «круг» на руке он набил потому, что у его отца была такая же. Рядом с ней изображен воробей, это — знак звездного рода. На ноге у Круга-младшего изображен череп в очках. Он отметил, что продолжит бить татуировки и останавливаться не собирается.