Сын Джоли снова попал в аварию через полгода после госпитализации

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс снова попал в аварию. Об этом сообщило издание TMZ .

Через полгода после госпитализации из-за предыдущего ДТП 21-летний молодой человек врезался в бок автомобиля на своем электровелосипеде. Он оставил на пассажирской двери машины серьезную вмятину.

Авария попала на видео. На кадрах видно, как похожий на Пакса человек едет на велосипеде без рук, после чего заворачивает за угол и врезается в авто. Из машины вышла пара для осмотра повреждений. Все выглядели спокойными. О травмах Пакса не сообщалось.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поставили точку в бракоразводном процессе в конце декабря 2024 года. Стороны достигли соглашения по опеке над детьми, большинство из которых уже совершеннолетние. Процесс расторжения брака оказался в четыре раза длиннее, чем двухгодичный союз звезд.