«Давай-ка ты убирайся!» Губерниев рассказал о разводе с Богословской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился историей развода с чемпионкой мира по легкой атлетике Ольгой Богословской. Об этом он рассказал в шоу «Без купюр», интервью доступно на странице Кристины Лекси в соцсети «ВКонтакте».

Одна из ведущих спросила Губерниева, каков рецепт долгого брака. Спортивный комментатор ответил, что это когда тебя понимают. При этом вспомнил историю своего развода с Богословской.

На вопрос, кто из них решил развестись, ответил, что они бурно поженились и бурно развелись. По его словам, они сохранили прекрасные отношения после расставания. Их общий сын тоже не пострадал из-за развода. Губерниев также вспомнил, что когда их отношения трещали по швам, Богословская заявила, что пора заканчивать.

«Давай-ка ты убирайся!» — заявила она ему.

Он пообещал, что после ночных эфиров приедет и заберет вещи. Только потом, когда он вернулся домой, то увидел, что Богословская вместе с сестрой уже собрала их ему.