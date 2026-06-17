Сын Балабанова передал скульптору архивные снимки для создания памятника отцу

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор признался, что помогал скульптору Мейраму Баймуханову в создании памятника. Он рассказал ИС «Вести», что принес ему архивные фото молодого отца.

«Хотелось, чтобы Балабанов был молодым, энергичным, потому что Свердловск, „Брат“ — это период его максимальной энергетики, максимального, так сказать, творческого рассвета», — сказал он.

Федор Балабанов добавил, что принес скульптору фотографии, которых нет в интернете. Это сильно помогло ему увидеть какие-то нюансы.

Памятник кинорежиссеру Балабанову открыли на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Его установили рядом с домом, где жил кинодеятель. Скульптура изображает молодого Балабанова, сидящего в пустом трамвайном вагоне.