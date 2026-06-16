В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Балабанову
Во вторник в Екатеринбурге открыли памятник известному кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщило РИА «Новости».
На церемонию пришли сотни жителей города. Перед ними выступили помощник президента России Владимир Мединский, писатель Александр Проханов, режиссер Никита Михалков и родные Балабанова.
Также открытие памятника посетили продюсеры Григорий и Сергей Сельяновы, актеры Леонид Бичевин и Алексей Чадов, полпред президента России в УрФО Артем Жога, музыканты Свердловского рок-клуба.
Памятник установили рядом с Дворцом молодежи, его создал скульптор Мейрам Баймуханов. По задумке, Балабанов сидит в пустом трамвае.
Ранее авторы Кино Mail.ru изучили оценки пользователей сервиса и составили список 50 лучших отечественных картин XXI века. Первое место досталось криминальной драме Балабанова «Брат-2».