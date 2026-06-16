В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Балабанову

Во вторник в Екатеринбурге открыли памятник известному кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На церемонию пришли сотни жителей города. Перед ними выступили помощник президента России Владимир Мединский, писатель Александр Проханов, режиссер Никита Михалков и родные Балабанова.

Также открытие памятника посетили продюсеры Григорий и Сергей Сельяновы, актеры Леонид Бичевин и Алексей Чадов, полпред президента России в УрФО Артем Жога, музыканты Свердловского рок-клуба.

Памятник установили рядом с Дворцом молодежи, его создал скульптор Мейрам Баймуханов. По задумке, Балабанов сидит в пустом трамвае.

Ранее авторы Кино Mail.ru изучили оценки пользователей сервиса и составили список 50 лучших отечественных картин XXI века. Первое место досталось криминальной драме Балабанова «Брат-2».