Сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны» актер Сергей Максимов умер в 80 лет

Известный по ролям в сериалах «Доктор Живаго», «Обратная сторона Луны» и фильме «Охотники за бриллиантами» актер Сергей Максимов умер в возрасте 80 лет. Об этом со ссылкой на его вдову сообщил ТАСС .

Собеседница агентства заявила, что супруг скончался утром в субботу, 29 августа.

«Он умер сегодня утром», — заявила вдова.

Уроженец Москвы Сергей Максимов свою творческую карьеру начал в качестве клоуна-акробата в Союзгосцирке, куда попал после окончания Творческой мастерской клоунских жанров.

После он проучился на режиссерском факультете ГИТИСа и начал сниматься в кино. На его счету более 20 ролей в различных фильмах и сериалах.

В минувший четверг, 27 августа, стало известно об уходе из жизни американского актера дубляжа Питера Каллена. Автор голоса трансформера Оптимуса Прайма умер в возрасте 85 лет. Своего персонажа актер озвучивал несколько десятилетий.