Сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны» актер Сергей Максимов умер в 80 лет
Умер актер из сериала «Обратная сторона Луны» Сергей Максимов
Известный по ролям в сериалах «Доктор Живаго», «Обратная сторона Луны» и фильме «Охотники за бриллиантами» актер Сергей Максимов умер в возрасте 80 лет. Об этом со ссылкой на его вдову сообщил ТАСС.
Собеседница агентства заявила, что супруг скончался утром в субботу, 29 августа.
«Он умер сегодня утром», — заявила вдова.
Уроженец Москвы Сергей Максимов свою творческую карьеру начал в качестве клоуна-акробата в Союзгосцирке, куда попал после окончания Творческой мастерской клоунских жанров.
После он проучился на режиссерском факультете ГИТИСа и начал сниматься в кино. На его счету более 20 ролей в различных фильмах и сериалах.
В минувший четверг, 27 августа, стало известно об уходе из жизни американского актера дубляжа Питера Каллена. Автор голоса трансформера Оптимуса Прайма умер в возрасте 85 лет. Своего персонажа актер озвучивал несколько десятилетий.