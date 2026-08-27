Умер подаривший голос Оптимусу Прайму из «Трансформеров» Питер Каллен

Известный актер озвучивания Питер Каллен, известный как голос Оптимуса Прайма в мультфильмах и фильмах франшизы «Трансформеры», умер в возрасте 85 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ .

Актер мирно скончался в среду, 26 августа, в окружении любящей семьи в своем доме. Причина смерти пока неизвестна.

«Его семья просит почтить его замечательное наследие, служа обществу с состраданием, честностью и преданностью, и всегда помнить: „Будьте достаточно сильны, чтобы быть добрыми“», — рассказали родственники актера.

Каллен подарил свой голос лидеру автоботов Оптимусу Прайму в оригинальном мультсериале «Трансформеры» 1980-х годов. Он озвучивал этот персонаж на протяжении нескольких десятилетий.

Голос Каллена также звучал в серии фильмов Майкла Бэя, включая «Трансформеры» 2007 года, в спин-оффе Трэвиса Найта «Бамблби» и сиквеле «Трансформеры: Восхождение Звероботов» Стивена Кейпла –младшего.

Каллен озвучил Хищника в одноименном фильме 1987 года, ослика Иа-Иа в «Винни-Пухе», Рокфора в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и многих других проектах. В 2023 году Каллену вручили премию «Эмми» за выдающиеся заслуги от Национальной академии телевизионных искусств и наук в категории «Дети и семья».