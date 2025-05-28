Сыгравший роль куклы Чаки в слэшере «Детские игры» Эд Гейл скончался в 61 год

Американский актер Эд Гейл, который известен ролью куклы Чаки в фильме-слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ .

«Он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — отметили в публикации, не уточнив причину смерти.

По информации журналистов портала, в последние годы Гейла стали подозревать в домогательствах к несовершеннолетним.

Среди самых известных — роли актера в «Детских играх», а также фильмах «Говард-утка» и «Байкерши в городе зомби».

Накануне умер актер из «Каникул Кроша» Василий Фунтиков. Всего в его фильмографии — около 30 картин. Он дебютировал в кино в 1975 году, исполнив главную роль в картине «Охотник за браконьерами».