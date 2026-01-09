Сыгравший Леню Голубкова актер подтвердил сообщения о проблемах со зрением

Актер Пермяков подтвердил, что ему сложно читать из-за проблем со зрением

Актер Владимир Пермяков, известный россиянам по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, в беседе с 360.ru сообщил о проблемах со зрением. Артисту стало сложно читать, так как перед глазами все расплывается.

Он отметил, что проблемы начались в сентябре.

«Так я нормально вижу, но когда читаю, то расплывается все. Когда черным написано — я все вижу. Немножко зрение хуже стало, читать неудобно, читаю с увеличительным стеклом», — подчеркнул Пермяков.

По его словам, после праздников он может лечь на операцию.

«Я пока не знаю сам, на какую именно. Надо прийти туда, чтобы врачи посмотрели и сказали», — уточнил актер.

