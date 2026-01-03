Юрий Куклачев признался, что ему проводили операцию на сердце без наркоза
Заслуженный артист России Юрий Куклачев дал большое интервью сайту KP.RU. В беседе он поделился историей о том, как общался с врачом Романом Почивалиным в ходе операции на сердце.
По словам актера, медицинские манипуляции проводились без наркоза, так как соответствующие препараты было вводить поздно.
«Во время операции я с врачом разговаривал. <…> Он через дырочку заходил, через вену — а с такими бляшками надо бы вскрывать грудную клетку», — сообщил Куклачев.
Как пояснил артист, врач решил рискнуть и отказаться от действий по протоколу, ведь подобный подход грозил трагическими последствиями, добавил RT.