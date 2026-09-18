Сыгравшая в сериале «След» актриса Анна Шерлинг умерла в 46 лет

Продолжительная болезнь привела к смерти актрисы и телеведущей Анны Шерлинг. Об этом журналистам рассказала представительница ее окружения. Артистки не стало 16 сентября, ей было 46 лет, написал ТАСС .

Шерлинг родилась в творческой семье. Ее мать — заслуженная артистка России Тамара Акулова, отец — режиссер и заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг.

Будущая актриса получила образование в ГИТИСе, занимаясь в мастерской Виктора Ракова. Позднее она освоила профессию телеведущей в Школе «Останкино».

За годы работы Шерлинг снялась в ряде российских кинопроектов. Среди них — «След», «Невеста», «Zолушка», «Андреевский флаг», «За первого встречного».

Ранее актриса Наталья Данилова, которая снималась в ленте «Место встречи изменить нельзя», скончалась в Петербурге после тяжелой болезни. Ей было 70 лет. Последней ролью Даниловой стала Ида в постановке «С тобой и без тебя».