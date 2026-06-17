Сыгравшая девочку из «Звонка» Дэйви Чейз умерла в 35 лет

В США из-за последствий инфекции скончалась актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». Об этом сообщил телеканал Fox 5 .

В начале июня 35-летнюю Чейз госпитализировали в Лос-Анджелесе в состоянии истощения. Она скончалась 16 июня. По словам бойфренда актрисы, это произошло из-за менингита и инфекции крови, которая вызвала сепсис.

Чейз стала популярной в детстве, озвучив Лило в анимационном фильме и мультсериале «Лило и Стич» от студии Disney. Она же озвучила Тихиро Огино в американском дубляже культового фильма «Унесенные призраками».

Российскому зрителю актриса больше известна как Самара Морган из фильма «Звонок» в 2022 году. Чейз сыграла черноволосую девочку-призрака, которая мучила людей.

Ранее в Токио скончался автор цикла романов «Звонок», которые легли в основу кинофраншизы. Кодзи Судзуки боролся с тяжелой болезнью.