Скончался автор цикла романов «Звонок» Кодзи Судзуки

Японский писатель Кодзи Судзуки, известный как автор цикла романов «Звонок», скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал NHK .

Судзуки ушел из жизни 8 мая в одной из больниц Токио после тяжелой болезни. Писатель получил широкую известность благодаря произведениям в жанре хоррора, в том числе романам «Звонок». Они легли в основу франшизы, которая включила восемь японских фильмов, два телесериала, шесть адаптаций манги, пять международных ремейков и видеоигру.

Помимо «Звонка», основой для продолжения цикла стали и другие произведения Судзуки, в том числе романы «Спираль», «Петля» и «Рождение».

Свою последнюю работу писатель опубликовал в 2025 году.