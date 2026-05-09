Скончался автор цикла романов «Звонок» Кодзи Судзуки
Японский писатель Кодзи Судзуки, известный как автор цикла романов «Звонок», скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.
Судзуки ушел из жизни 8 мая в одной из больниц Токио после тяжелой болезни. Писатель получил широкую известность благодаря произведениям в жанре хоррора, в том числе романам «Звонок». Они легли в основу франшизы, которая включила восемь японских фильмов, два телесериала, шесть адаптаций манги, пять международных ремейков и видеоигру.
Помимо «Звонка», основой для продолжения цикла стали и другие произведения Судзуки, в том числе романы «Спираль», «Петля» и «Рождение».
Свою последнюю работу писатель опубликовал в 2025 году.