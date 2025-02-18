Свои или виниры? Стоматолог раскрыл всю правду об улыбке Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова заявила, что ее улыбка полностью естественная и она не делала никаких манипуляций с зубами. Однако специалист увидел как минимум два признака того, что артистка все-таки обращалась к дантистам. Об этом порталу «Страсти» заявил стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф».

«Если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы все-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия десен и чуть увеличенная длина зубов. Сами по себе зубы все же вырасти не могут», — сказал он.

Стоматолог отметил, что над прикусом Бузовой работал специалист высокого уровня, который смог сохранить ее отличительную особенность — слегка зауженную верхнюю челюсть с зубами, немного развернутыми внутрь.

Эксперт добавил, что в словах певицы о том, что секрет ее улыбки — это ежедневный уход, профилактика и регулярные посещения врача, тоже есть доля правды. Чтобы поддерживать даже самую дорогостоящую реставрацию по новейшим технологиям, пациенту необходимо соблюдать все рекомендации специалиста и проходить обслуживание виниров у профессионала.

Ранее стоматолог-терапевт и главный врач отделения АО «Медицина» Алина Дмитрова рассказала, какие плюсы и минусы есть у установки виниров.