Стоматолог Дмитрова назвала риск сколов минусом виниров

Стоматолог-терапевт и главный врач отделения АО «Медицина» Алина Дмитрова рассказала, что виниры помогут добиться идеальной улыбки. Однако данный метод имеет как плюсы, так и минусы, сообщило РИАМО.
По словам врача, к преимуществам такого варианта относятся отсутствие травмирующего влияния на десны и биосовместимость. Кроме того, керамические виниры выглядят естественно и отличаются долговечностью. Они обладают устойчивостью к потемнению.
Среди минусов специалист выделила высокую стоимость и риск сколов при неправильной нагрузке. Медик также отметила, что саму процедуру проводят в несколько приемов.
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