«Свобода ей к лицу». Алсу восхитила поклонников стройной фигурой в изумрудном платье
Певица Алсу похвасталась идеальной фигурой в изумрудном платье
Исполнительница Алсу похорошела и расцвела после развода. В таком мнении сошлись поклонники певицы, увидев ее новое фото в социальной сети Instagram*.
Артистка разместила в своем блоге снимок, на котором она позировала в длинном облегающем платье с пикантным разрезом изумрудного цвета. В качестве аксессуаров Алсу выбрала крупные золотые серьги, массивные часы и босоножки.
«Лучшее время для новых начинаний — сейчас», — написала на английском языке певица.
Пост набрал более тысячи комментариев. Фанаты осыпали артистку комплиментами, отметив ее красоту, женственности и изящность.
«Ничто так не украшает женщину, как развод», «Она слишком хороша для того, с кем жила», «Вы просто богиня», «Свобода ей к лицу», — написали пользователи.
В конце июля суд начал рассматривать дело по разделу имущества Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По словам ее адвоката, пока нет перспектив на сохранение брака артистки.
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