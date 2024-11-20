Ушедшая из жизни в 84 года актриса Светлана Светличная блистала даже в эпизодических ролях благодаря своей красоте и сильному таланту. Об этом на церемонии прощания в московском Доме кино с заслуженной артисткой заявила актриса и певица Алена Кравец.

Она подчеркнула, что в последние годы много общалась со Светличной, когда актриса тяжело болела. По ее словам, артистка сильно переживала из-за ухудшения своего состояния.

«Помню наши с ней последние разговоры и встречи. Она, можно сказать, меня благословила. Сказала: „Девочка, ничего не бойся. Все у тебя будет хорошо. И главное, никогда не верь сплетням, которые про тебя были, есть и будут. Потому что про ярких и красивых женщин всегда много разговоров“», — рассказала Кравец.

Артистка добавила, что Светличная осталась в памяти многих по своей эпизодической роли в фильме «Бриллиантовая рука». Она подчеркнула, что намерена повторить этот образ в своем новом клипе, чтобы отдать дань памяти ушедшей из жизни актрисе.

Заслуженная артистка Светлана Светличная умерла в 84 года в середине ноября в московском хосписе после продолжительной болезни. В марте она перенесла инфаркт миокарда и попала в больницу. После церемонии прощания гроб с телом актрисы доставят на Ваганьковское кладбище для захоронения.