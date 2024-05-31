Светлану Немоляеву выписали из больницы

360.ru: Светлану Немоляеву выписали из больницы

Фото: РИА «Новости»

Актрису Светлану Немоляеву уже выписали из больницы. Как рассказала 360.ru сама артистка, впереди ее ждет спектакль.

«Все в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле», — отметила актриса.

Голос артистки был бодрым. Она уточнила, что сейчас находится на даче.

По информации Telegram-канала Mash, больничный Немоляевой оставили открытым еще минимум на неделю. Артистке запретили любой стресс и физические нагрузки.

Уже 1 июня Немоляева должна была участвовать в спектакле «Бешеные деньги». Однако его заменили другой постановкой.

Информация о госпитализации актрисы появилась 19 мая. Она оказалась в одной из столичных больниц с коронавирусом. Сама звезда «Служебного романа» отметила, что переносит болезнь достаточно легко. Немоляева расстроилась из-за переноса ближайших концертов.

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