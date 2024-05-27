Стало известно о состоянии госпитализированной Немоляевой

Актриса Светлана Немоляева идет на поправку после госпитализации. Она сдала первый отрицательный тест на коронавирус, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, состояние 87-летней Немоляевой стабилизировалось. Народную артистку РСФСР могут выписать в ближайшие дни, если ее восстановление будет идти в таком же темпе.

Звезда «Служебного романа» оказалась в одной из московских больниц 19 мая. Ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Немоляева рассказала, что переносит заболевание достаточно легко. Актриса добавила, что сильно расстроилась, так как пришлось отменить ближайшие концерты с ее участием.