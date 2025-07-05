Светлана Ходченкова попала в базу данных «Миротворца»

Актриса Светлана Ходченкова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за якобы нарушение украинской границы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На сайте разместили информацию, что артистка якобы сознательно нарушила границу Украины с целью проникновения в Крым. Ей также приписали участие в «попытках оккупации республики» и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

В базе «Миротворца»* также числится режиссер Сарик Андреасян, в комедии которого «Служебный роман. Наше время» Ходченкова снялась в 2011 году вместе с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в базу украинского ресурса попали Чулпан Хаматова и Земфира**. Певицу обвинили в «отрицании российской агрессии», актрису — в нарушении границы Украины при поездке в республику и за признание ею Крыма российским.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.