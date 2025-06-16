Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца»

Российская певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец»**. Соответствующая запись появилась на этом ресурсе.

На сайте говорится, что Земфиру внесли в «Миротворец»** за манипуляции общественно значимой информацией и «отрицание российской агрессии».

Хаматова попала в базу за «попытки признать российский статус Крыма» и нарушение украинской границы при поездке в республику. Также на сайте «Миротворец» указано, что актриса якобы на территории полуострова осуществляла нелегальную коммерческую деятельность.

Известно, что в 2022 году Хаматова переехала в Латвию, а Земфира — во Францию.

Ранее авторы «Миротворца»** также внесли в базу данных известного российского хоккеиста Александра Овечкина.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.