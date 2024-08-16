«Светлая ему память». Умер племянник Никиты Михалкова
Умер племянник Никиты Михалкова — журналист Дмитрий Кончаловский
В возрасте 60 лет умер журналист Дмитрий Кончаловский. Его бывшая супруга, актриса Ольга Спиркина, сообщила, что сердце мужчины остановилось 14 августа. Ее процитировал Starhit.
«Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память», — объявила она в соцсетях.
Кончаловский являлся племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. По информации издания, брак со Спиркиной распался в 2020 году из-за его проблем с алкоголем. Сначала журналист потребовал от нее через суд компенсацию за клевету, затем — раздел совместно нажитого имущества в виде машины и бизнеса.
Причину смерти журналиста Спиркина не назвала. Life сообщил, что церемония прощания пройдет 17 августа.
Ранее стало известно о гибели актрисы Малого театра Екатерины Васильевой. Она ушла в возрасте 37 лет от несчастного случая.