«Светлая ему память». Умер племянник Никиты Михалкова

В возрасте 60 лет умер журналист Дмитрий Кончаловский. Его бывшая супруга, актриса Ольга Спиркина, сообщила, что сердце мужчины остановилось 14 августа. Ее процитировал Starhit .

«Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память», — объявила она в соцсетях.

Кончаловский являлся племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. По информации издания, брак со Спиркиной распался в 2020 году из-за его проблем с алкоголем. Сначала журналист потребовал от нее через суд компенсацию за клевету, затем — раздел совместно нажитого имущества в виде машины и бизнеса.

Причину смерти журналиста Спиркина не назвала. Life сообщил, что церемония прощания пройдет 17 августа.

Ранее стало известно о гибели актрисы Малого театра Екатерины Васильевой. Она ушла в возрасте 37 лет от несчастного случая.