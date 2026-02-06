Симоньян рассказала, что мать Кеосаяна часто сопровождает ее в поездках

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о прекрасных отношениях со своей свекровью Лаурой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале , отвечая на жалобу подписчицы на совместное проживание с матерью мужа.

«Моя меня любит и жалеет, и я — ее. Свекрови бывают разные. Не с каждой я смогла бы ужиться, думаю», — написала Симоньян.

Она отметила, что ей просто повезло. Журналистка добавила, что после ухода ее мужа Тиграна Кеосаяна свекровь не остается без нее нигде и часто сопровождает ее в поездках.

Этим летом они вместе побывали на форумах в Петербурге и Херсонесе, а также отдыхали в Абхазии.

«Я всегда слушаюсь свекровь. Если ей что-то не нравится, я этого не делаю», — призналась Симоньян.

В пример она привела любимый спортивный костюм, который не носит из-за мнения Лауры.

Ранее журналистка сообщила, что приступила к работе над книгой о Кеосаяне. Он скончался 26 сентября 2025 года в 59 лет после девяти месяцев комы.