Третья жена Гарика Харламова не только нашла общий язык с его мамой, но и подружилась с ней. В Instagram* Катерина Ковальчук призналась, что Наталья Игоревна стала для нее не просто свекровью, но и близкой подругой.

«С днем рождения, невероятная Наталья Игоревна! Моя лучшая свекровь и лучшая подружка в одном лице», — написала она.

Напомним, что в прошлом году Гарик и Катерина официально оформили свои отношения и вскоре после этого сыграли свадьбу. В этом году они планируют стать родителями. Для Катерины это будет первый ребенок, а у Гарика уже есть дочь Анастасия, которую он воспитывает вместе с Кристиной Асмус.

Молодожены отправились в свадебное путешествие в Сочи. Компанию им составила мама юмориста Наталья Харламова. Невестка и свекровь снялись вместе в белых нарядах в поселке Красная поляна.



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