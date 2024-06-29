«Люди в белом». Ковальчук показала фото с мамой Харламова из свадебного путешествия

Ковальчук рассказала, что мама Харламова поехала с ними в свадебное путешествие

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Актриса Катерина Ковальчук сфотографировалась с мамой комика Гарика Харламова, Натальей во время свадебного путешествия. Артистка поделилась снимком в социальной сети Instagram*.

Молодожены отправились в Сочи после того, как официально зарегистрировали брак. Компанию им составила мама юмориста, Наталья Харламова.

Невестка и свекровь снялись вместе в белых нарядах в поселке Красная поляна. Мама комика разместила фото в своем аккаунте в соцсети, а Ковальчук поделилась им со своей аудиторией.

«Люди в белом», — подписала снимок Наталья.

Недавно юморист Гарик Харламов показал своим подписчикам видео, как он отдыхает с женой. Пользователи с юмором прокомментировали ролик и пожелали молодоженам счастья.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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