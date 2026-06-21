Свадебное платье Дуа Липы от Chanel украсили 480 тысяч бусин и 25 тысяч перьев

Британская певица Дуа Липа поделилась с подписчиками фотографиями со свадьбы с актером, звездой сериала «Война и мир» Каллумом Тернером. На снимках артистка предстала в свадебном платье от Chanel из коллекции Haute Couture, сообщило издание InStyle .

Свадебное торжество прошло на Сицилии. До этого пара тайно поженилась в Лондоне.

Певица поделилась фотографиями со свадьбы с простой подписью «мистер и миссис» 20 июня. На них она позировала с Тернером в роскошном платье, созданном Матье Блази. Его дизайн разрабатывали несколько лет.

Белое платье с открытой спиной и узкой юбкой полностью расшито вручную. Его украшают 480 тысяч бусин от Atelier Montex и драгоценные камни в технике тромплей. Двухметровый шлейф платья украсили 25 тысяч перьев. Образ невесты завершила шестиметровая фата, вручную расшитая бусинами и перьями, а также белые туфли-лодочки из атласа, сшитыми на заказ мастерами Massaro.

Ранее Вера Брежнева появилась на Каннском кинофестивале в образе невесты.