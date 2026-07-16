Супермодель Поризкова вышла замуж в полупрозрачном платье

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова стала женой сценариста культового сериала «Друзья» Джеффа Гринштейна. Манекенщица сказала «да» не в традиционном белом платье, а в откровенном наряде, фото которого опубликовала в Instagram*.

Свадьба прошла на вилле Креспи в Италии 3 июля. Поризкова появилась на публике в полупрозрачном серо-лиловом платье с глубоким декольте марки House of Gilles, серебристых открытых босоножках и длинной белой фате.

Этой весной Поризкова удивила поклонников фото в откровенном бикини. Супермодель рассказывала, что усиленно тренируется, чтобы привести тело в форму к лету, так как хочет потрясающе выглядеть в свадебном платье.

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