Паулина Поризкова восхитила поклонников фигурой в откровенном бикини

В Instagram* модель рассказала, что в последнее время усиленно тренируется, чтобы привести себя в форму к лету. Поризкова продемонстрировала результаты своих трудов, появившись в откровенном красно-белом полосатом бикини. Подписчики оценили подтянутую фигуру модели и ее уверенность.

После демонстрации своего бикини Поризкова надела элегантный сарафан, коричневый кожаный ремень и солнцезащитные очки, а затем послала воздушный поцелуй в камеру. Модель призналась, что была «самой неуверенной в себе» в 21 год, на пике своей карьеры и в статусе супермодели, но сейчас все изменилось.

Поризкова также призналась, что увеличила интенсивность своих тренировок, так как хочет потрясающе выглядеть в свадебном платье этим летом. Модель выйдет замуж за писатель Джеффа Гринштейна, с которым встречается уже около двух лет. До этого она была замужем за фронтменом группы The Cars Риком Окасеком. Брак продлился почти 30 лет, но в 2018 году они расстались. Рик Окасек скончался в 2019 году в возрасте 75 лет.

