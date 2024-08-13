Супермодель Хайди Клум показала фото в откровенном купальнике

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала фотографию в откровенном купальнике. Снимок появился на ее странице в Instagram*.

На фото 51-летняя модель предстала в леопардовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и обвитыми вокруг тела завязками. Нижняя часть комплекта была представлена трусами, практически полностью обнажающими паховую зону женщины.

Откровенный образ Клум дополнила цепочкой с кулонами на шее, золотистой цепочкой, опоясывающей талию, а также кольцами и браслетами.

Супермодель придерживается взглядов, что обнаженности не нужно стыдиться. Клум часто предстает в откровенных нарядах на публике. В интервью журналу Ocean Drive она объяснила это тем, что выросла в семье, где было принято ходить голыми по дому и загорать без купальников. В этом же духе она воспитывает своих четверых детей.

Ранее российская певица Нюша снялась топлес в колготках и огромной меховой шапке, опубликовав серию пикантных снимков в соцсети Instagram*.

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