«Девушка на выданье». Нюша удивила фанатов снимками топлес в колготках

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поучаствовала в откровенной фотосессии. В социальной сети Instagram* она опубликовала серию пикантных снимков.

Под постом артистки появилось множество комментариев. Некоторые поклонники заметили, что развод певице пошел на пользу.

Артистка позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На ней были надеты черные колготки и туфли на каблуке с острым мысом. Однако ключевой изюминкой фотосессии стала огромная меховая шапка.

«Всегда была шикарная», «Фотосессия огонь», «Девушка на выданье», «Образ подходит, красиво. Такая дикая кошка», «Точеная фигурка, как на шахматной доске», — написали фанаты.

При этом нашлись и те, кому не понравились пикантные снимки Нюши. Пользователи не поняли, с какой целью она выкладывает такие фото.

«И для чего это?», «Надеюсь, мех искусственный!», «Господи, без штанов, но в шляпе. После развода с ней совсем все плохо», — отметили хейтеры.

Недавно Нюша рассказала об отношениях с бывшим после развода. По ее словам, с исполнителем Егором Кридом она общается, но назвать это дружбой нельзя.

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