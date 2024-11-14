«Superjet идет к нему!» Кологривому расскажут о надежности самолетов в России

Ростех пригласил Никиту Кологривого на экскурсию в Объединенную авиастроительную корпорацию после его отказа летать на Superjet. Актеру пообещали наглядно объяснить, почему отечественный самолет считается одной из самых надежных «рабочих лошадок» гражданской авиации.

«Сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!» — отметили в Ростехе.

Также представители госкорпорации, изучившие райдер Кологривого, в котором тот выразил нежелание летать на самолетах Superjet, посоветовали актеру сообщить его менеджеру о грубой ошибке. Фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо конструкторское бюро, — Сухой, а не Сухов.

«Если Никита не идет к Superjet, Superjet идет к нему!» — иронично подчеркнули в пресс-службе.

Из райдера артиста стало известно, что Кологривый опасается летать на самолетах отечественного производства. Более того, вопрос о воздушном судне — один из ключевых пунктов договора. Если Никите необходимо добраться до съемочной площадки на самолете, он предпочитает выбирать любой, кроме Superjet. В документе это выделено жирным шрифтом.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе. Актеру пришлось провести семь суток за решеткой из-за своей выходки. По его словам, за это время он переосмыслил свое поведение.