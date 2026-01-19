Судебные приставы покинули бывшую квартиру Долиной в Хамовниках

Судебные приставы покинули дом в Ксеньинском переулке в Москве, в котором находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. Самой артистки на месте нет; предположительно, она на отдыхе в Абу-Даби вместе с дочерью и внучкой.

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы новой владелицы квартиры Полины Лурье, рассказала, что ФССП дала Долиной пять дней на то, чтобы добровольно выехать. В свою очередь, представительница артистки Мария Пухова сообщала, что квартира готова к передаче еще с 5 января, но сторона Лурье не забирает ключи.

Тем временем юбилейный концерт артистки в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 25 февраля, перенесли на 15 ноября. Прежние билеты будут действительными. Причина такого решения не сообщалась.