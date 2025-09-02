Дочь Валерия Меладзе оказалась в розыске судебных приставов

Судебные приставы разыскивают дочь певца Валерия Меладзе Арину из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. .

По его данным, 22-летняя Арина Меладзе просрочила оплату штрафа за превышение скорости 1 июня, из-за чего в отношении нее открыли исполнительное производство ФССП. Тогда девушку оштрафовали на 750 рублей за нарушение на ее красном Mercedes GLA.

Ранее SHOT писал, что у дочери артиста накопилось 144 штрафа. Среди нарушений — регулярное превышение скорости, использование телефона за рулем, проезд на красный свет, повороты в неположенных местах и игнорирование дорожной разметки.