Суд взыскал с Андрея Литягина 8 млн рублей и запретил петь песни «Миража»

Суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину о защите авторских прав. Об этом сообщил ТАСС .

«Литягину запрещено распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение произведений, опубликованных под именем группа „Мираж“. Также суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 8 032 892 рублей», — отметили в сообщении.

Суханкина узнала, что Литягин без ее ведома распоряжается исключительным правом на 29 совместных музыкальных произведений. При этом он не выплатил ей никакого вознаграждения за использование композиций.

В марте гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о конфликтах с бывшими участницами. Музыкант заявил, что коллектив не был инициатором разногласий с бывшими исполнительницами, несмотря на неоднократные конфликты между ними.