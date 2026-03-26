Гитарист группы «Мираж» Горбашов высказался о конфликтах с бывшими участницами

Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов в интервью «Вечерней Москве» заявил, что коллектив не был инициатором разногласий с бывшими исполнительницами, несмотря на неоднократные конфликты между ними.

Музыкант рассказал, что подготовка к концерту в 2004 году в «Олимпийском» потребовала огромных усилий для объединения всех участниц на одной сцене, написал сайт RT.

Горбашов отметил, что радость от совместного выступления быстро сменилась новыми разногласиями на фоне возросшего интереса к группе. Также гитарист подчеркнул, что поддерживает связь с экс-участницами и не исключает возможности совместных проектов в будущем.