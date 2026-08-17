Суд взыскал 57 миллионов рублей с бизнес-партнера Блиновской

Арбитражный суд Москвы взыскал с бизнес-партнера Блиновской Натальи Миняевой более 57 миллионов рублей в конкурсную массу блогера. Средства взыскали после заявления финуправляющего Марии Ознобихиной, сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Ознобихина заявила, что Миняева незаконно перевела деньги должника на свой личный счет. Финансовый управляющий попыталась отменить перевод через суд и вернуть деньги, взыскав их с бизнес-партнера Блиновской. По словам представителя Ознобихиной, сделки совершали, чтобы причинить вред кредиторам. Суд удовлетворил требования.

По данным информационной системы «БИР-Аналитик», Миняевой принадлежит вологодское ООО «Аквакультура». Ранее им владела семья Блиновских.

В конце июля кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор «королеве марафонов». Блиновскую приговорили к четырем с половиной годам общего режима и штрафу в миллион рублей. Ей также запретили заниматься коммерцией в течение четырех лет.