Суд в Петербурге запретил клип «Новая волна» Моргенштерна и DJ Smash
Колпинский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению клип «Новая волна» Моргенштерна* и DJ Smash. Об этом сообщила глава объединенной городской пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Иск от прокуратуры поступил в июне. Надзорное ведомство требовало запретить клип из-за сцен сексуального характера в стенах церкви.
«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — написала Лебедева.
Суд известил Моргенштерна* об иске, но ни сам артист, ни кто-либо из его представителей на рассмотрение не явились.
В октябре Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер значительно повысил цены за выступления на корпоративах и исключил из райдера водку.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента