Суд в Петербурге запретил клип «Новая волна» Моргенштерна и DJ Smash

Колпинский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению клип «Новая волна» Моргенштерна* и DJ Smash. Об этом сообщила глава объединенной городской пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале .

Иск от прокуратуры поступил в июне. Надзорное ведомство требовало запретить клип из-за сцен сексуального характера в стенах церкви.

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — написала Лебедева.

Суд известил Моргенштерна* об иске, но ни сам артист, ни кто-либо из его представителей на рассмотрение не явились.

В октябре Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер значительно повысил цены за выступления на корпоративах и исключил из райдера водку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента