Моргенштерн задрал ценник на выступления и отказался от водки в райдере

Рэпер Алишер Моргенштерн* почти на шесть миллионов рублей повысил цены за выступления на корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ранее цена за корпоратив была в районе девяти миллионов рублей, но теперь рэпер хочет получить 14,9 миллиона.

При этом Моргенштерн* готов предоставить организаторам скидку 20%, если они согласуют его приезд в короткие сроки.

Музыкант также исключил из райдера водку, но оставил коньяк и вино, а также сократил число бутылок холодного пива с 30 до 15. Также в райдер входят энергетики Red Bull, горячая мясная пицца, липовый мед, забитый кальян, презервативы и интимная гель-смазка.

«Моргенштерн* заявлял, что последние пункты нужны для проверки, насколько организаторы внимательно читают его райдер», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что СК рассматривает возможность объявления рэпера в розыск.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.