Суд в Москве взыскал с Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммуналку

Московский суд взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В суд подали два иска по категории о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».

«Заявления ПАО „МОЭК“ к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей девять копеек», — рассказали в пресс-службе Пресненского суда столицы.

В апреле управляющая компания подала иск на актрису Наталью Бочкареву. Речь идет о задолженности по оплате за жилье, тепло и электроэнергию. Сама актриса опровергла информацию о долге.

Информацию о долге за коммуналку также опровергла актриса Эвелина Бледанс. Иск подали в октябре прошлого года.