«Ничего про это не знаю». Бледанс опровергла новости об иске за долги по коммуналке

Бледанс заявила, что ничего не знает об иске «Мосводоканала» из-за долга по ЖКХ

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с 360.ru заявила, что впервые слышит о том, что «Мосводоканал» подал на нее иск в столичный суд из-за якобы долга по оплате коммунальных платежей. Она назвала эту новость интересной.

«Честно говоря, ничего про это не знаю. Где это вообще можно посмотреть? Как интересно», — сказала Бледанс.

О том, что с артистки хотят взыскать долги по коммунальным платежам, сообщило РИА «Новости».

«Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества „Мосводоканал“ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию. Ответчик: Бледанс Эвелина Висвалдовна», — написало агентство.

Дата судебного разбирательства не определена. Размер долга Бледанс тоже не разглашается.

Ранее стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал на журналистку Ксению Собчак в суд иски с требованием взыскать задолженности по коммунальным платежам. Фонд просил взыскать плату за жилую площадь, а также тепло- и электроэнергию.