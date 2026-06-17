Суд в Москве взыскал с Клавы Коки долги по ЖКХ

Московский суд обязал певицу Клаву Коку погасить задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Из документов следует, что в 2025 и 2026 годах в отношении звезды подали три иска — от Мосводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Московской объединенной энергетической компании.

Иски направили на взыскании с артистки задолженности за жилье и коммунальные услуги, отопление и электричество.

Все иски суд удовлетворил, решение вступило в законную силу. При этом размеры задолженности не уточнили.

Ранее стало известно о помолвке Клавы Коки с блогером Димой Масленниковым. В апреле знаменитости впервые вместе появились на сцене. Звезда предстала в белом платье, похожем на свадебное, а ее избранник — в строгом костюме.