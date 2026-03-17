Суд в Москве 2 апреля заочно рассмотрит дело Моргенштерна

Столичный суд 2 апреля приступит к заочному рассмотрению уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна*, обвиняемого в невыполнении обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, слушания назначили на 2 апреля в одном из московских судебных участков.

Моргенштерн* на протяжении года дважды подвергался административному наказанию за нарушение правил работы иноагента, но все равно продолжал публиковать в соцсетях контент без обязательной маркировки.

Для тех, кто, уже будучи привлеченным к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, вновь нарушает установленный порядок, максимальное наказание может составлять до двух лет лишения свободы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Моргенштерн* перестал выступать во всех странах, кроме Америки, Испании и Кипра.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.