Суд рассмотрит иск Долиной о возмещении вреда на 176 миллионов рублей

Балашихинский городской суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на 176 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

«Суд принял исковое заявление к производству», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что Долина подала иск о возмещении вреда к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой, забравшей у артистки деньги, и другим фигурантам дела. Фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, за Долиной установили право на удовлетворение требований по возмещению имущественного вреда.

Ранее Московский областной суд на три месяца повысил Цырульниковой срок наказания, остальным подсудимым приговор оставили без изменений.