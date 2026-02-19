Осужденному по делу Долиной курьеру увеличили срок наказания

Московский областной суд на три месяца повысил срок наказания Анжеле Цырульниковой, которая является фигуранткой уголовного дела о квартире певицы Долиной.

Остальным подсудимым приговор оставили без изменений.

Цырульникову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере — она была курьером, который забрал у артистки деньги. Следствие установило, что фигурантка вместе с подельниками в 2024 году обманом похитила у Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей и лишила права на квартиру за 138 миллионов рублей.

В феврале мошенники обжаловали решение суда. Они направили апелляцию и попросили суд вернуть материалы прокурору для дополнительного расследования. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по требованию Долиной. Артистка выразила опасения за свою жизнь.