Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Информацию об этом разместили в картотеке Троицкого районного суда.

Меру пресечения блогерам продлили до 25 января.

Бывшую семейную пару обвинили в незаконном выводе на заграничные счета 250 миллионов рублей. По версии следствия, Чекалины обналичивали суммы через ОАЭ, куда деньги уходили по подложным документам. За валютные махинации блогерам грозит до десяти лет тюрьмы.

Разведенные после возбуждения нового уголовного дела Валерия и Артем Чекалины сейчас проживают в разных домах. Лерчек вместе с тремя детьми живет в арендованном доме в поселке городского округа Истра, а ее бывший муж — в другом коттедже.

Ранее стало известно, что Артем Чекалин задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей.