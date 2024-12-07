Бывший муж Лерчек задолжал налоговой больше полумиллиона

Блогер Артем Чекалин задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, экс-супруг Лерчек не заплатил налоги на сумму 734 тысячи рублей. Блогер по-прежнему остается под домашним арестом.

Суд смягчил ему меру пресечения, Чекалину разрешили видеться с близкими, в том числе с младшим братом.

В октябре СМИ сообщили, что сумма средств, которые Чекалины могли вывести за границу, может достигать миллиона долларов. Блогеры выводили деньги через ОАЭ, это продолжалось вплоть до их развода. За валютные махинации фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Известно о 250 миллионах рублей, выведенных на заграничные счета.