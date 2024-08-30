Суд приступит к рассмотрению дела Блиновской 30 августа

Блогер Блиновская 30 августа предстанет перед судом по делу о неуплате налогов

Фото: РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы приступит к рассмотрению дела блогера Елены Блиновской о неуплате налогов в пятницу, 30 августа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Предположительно, на первом заседании будет оглашена фабула обвинительного заключения. Также Блиновской дадут высказать свое отношение к нему. После этого суд определит порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

По версии следствия, «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они с супругом незаконно легализовали 716 миллионов.

Ранее срок содержания под стражей Блиновской продлили до 2 февраля 2025 года. В марте следователи завершили изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее супруга Алексея. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

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