Суд приступит к рассмотрению дела Блиновской 30 августа

Савеловский суд Москвы приступит к рассмотрению дела блогера Елены Блиновской о неуплате налогов в пятницу, 30 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предположительно, на первом заседании будет оглашена фабула обвинительного заключения. Также Блиновской дадут высказать свое отношение к нему. После этого суд определит порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

По версии следствия, «королева марафонов» уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они с супругом незаконно легализовали 716 миллионов.

Ранее срок содержания под стражей Блиновской продлили до 2 февраля 2025 года. В марте следователи завершили изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее супруга Алексея. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.